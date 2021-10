Un Mondial tous les 2 ans ? Roberto Martinez donne son avis

Que pense le sélectionneur de l'équipe n°1 au ranking FIFA d'un projet de Coupe du Monde tous les deux ans ? Nous lui avons posé la question à l'occasion de la conférence de presse de ce vendredi.

Roberto Martinez a d'abord tenu à souligner que le projet de la FIFA, au sujet de laquelle l'instance internationale avait d'ores et déjà sondé le public et qu'Arsène Wenger, notamment, défend bec et ongles, n'était "pas concret" : "Nous n'avons pas été contactés au sujet de quoi que ce soit, ce serait donc un peu idiot pour moi de donner mon avis à ce sujet car ce ne sont que des rumeurs", entame le sélectionneur des Diables, qui donnera tout de même son avis dans la foulée.

"Je pense que les calendriers du football doivent être revus, c'est une réalité. Mais en Europe, cela a déjà été fait : nous avons la Ligue des Nations, que je trouve très positive pour éviter de disputer des matchs amicaux non-compétitifs", estime Martinez. "Avec l'Euro, la Coupe du Monde et la Ligue des Nations, le programme est chargé. Mais l'idée d'un Mondial tous les deux ans ? Je ne crois pas que ce serait une bonne chose pour le monde du football".

Plutôt que d'évoquer la charge que cela ferait peser sur les joueurs, Roberto Martinez souligne : "Ce qui fait la magie d'un Mondial est qu'il soit rare, tous les quatre ans. C'est le tournoi que chaque jeune joueur espère disputer un jour. Le voir trop souvent briserait cette magie. Et qu'en est-il des records de certains, qui ont disputé 3 ou 4 Coupes du Monde ? Actuellement, ces records signifient quelque chose. Mais si vous en jouez une tous les deux ans, certains en disputeront 7 ou 8. Ce serait moins significatif", conclut-il. "Mais concernant la faisabilité, je ne commenterai pas ce projet car je n'ai pas été approché à ce sujet et je ne connais pas les idées de Mr Wenger".