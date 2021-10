Standard: et maintenant? On fait quoi?

Le Standard est au plus bas et la défaite de ce vendredi à Malines ne fait qu'empirer la situation. Le Club doit réagir, mais comment?

Ce vendredi, le Standard a été largement dominé à Malines, avant que ses supporters ne manifestent leur mécontentement. Certains sont même venus sur la pelouse à la mi-temps. Dans tout ce marasme, la vraie question est de se demander: qu'est ce que le club va (et doit) faire, à court et à moyen terme?

Des décisions sont déjà tombées

D'après les informations de la Dernière Heure, Benjamin Nicaise aurait été écarté, tout comme Alexandre Grosjean qui ne pourrait plus s'occuper du sportif. Ces deux première décisions vont en amener d'autres puisque Bruno Venanzi ne va pas pouvoir gérer la direction sportive. En d'autres mots, cela veut dire que quelqu'un va arriver prochainement dans le club.

Cette personne qui va débarquer aura la lourde tâche de non seulement décider d'une direction sportive en accord avec le staff technique, mais devra aussi mener le prochain mercato de main de maître. Il y a aussi la question de la prolongation de certains cadres. Un vrai manager sportif, avec les épaules solides, devra venir se mettre à la barre du club.

Quid de Leye?

Le coach des Rouches l'a dit ce vendredi: il pense être encore l'homme de la situation. Cependant, il le sait, il devra remporter des matches, prendre des points et redresser la barre. S'il est l'homme de la situation, il va devoir le prouver, lui, sans compter sur l'apport de "quelqu'un qui fait peur". Le travail d'un entraîneur est de focaliser tout un groupe vers un objectif. Force est de constater que pour le moment ce n'est pas encore le cas.

Au-delà de Leye, une question a le mérite d'être posée: avec Leye, Asselman et Deflandre, est-ce que le Standard a un staff digne de son rang, surtout en quantité? Asselman a deux casquettes: T2 et analyste vidéo. C'est une casquette de trop quand on voit que dans la majorité des clubs, un staff est composé de 5 personnes sans compter les préparateurs physiques. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que des rumeurs envoient Will Still chez les Rouches.

Les deux prochaines semaines seront importantes pour le club, surtout dans les coulisses puisque les joueurs seront dans leurs équipes nationales respectives. Une chose est certaine: quelque chose doit changer.