Luc Nilis se rappelle : "Ma présence rendait Ronaldo et Van Nistelrooy meilleurs"

L'anecdote est connue : Ronaldo, le légendaire attaquant brésilien, a pris tout le monde au dépourvu à l'époque en affirmant que son meilleur coéquipier était un certain Luc Nilis.

L'ancien attaquant d'Anderlecht et du PSV Eindhoven est revenu pour nous sur ce magnifique compliment émis par l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football. Luc Nilis et Ronaldo se sont cotoyés de 1994 à 1996 au PSV : "J'adorais jouer avec ce type de joueur à mes côtés. Après Ronaldo, j'ai également connu Ruud Van Nistelrooy de 1998 à 2000. Jouer derrière de grands numéros 9 de ce type, j'adorais ça. Parce que si j'étais un buteur aussi, j'aimais également donner des assists, et je peux dire que ma présence a rendu Ronaldo et Van Nistelrooy encore meilleurs", se rappelle-t-il.

Ronaldo est cependant celui qui a le plus impressionné Nilis. "C'est le joueur le plus rapide avec ballon que j'ai vu de ma vie. Il était presque plus rapide avec que sans !". Et réciproquement, Ronaldo lui-même a fait part de son admiration pour le Belge, déclarant à la télévision brésilienne que Nilis était "le meilleur équipier" avec lequel il a joué.

La télévision brésilienne se demandait "Mais qui est ce Nilis?"

Un compliment qui se base aussi sur une relation particulière entre les deux hommes. "Quand il a dit ça, les journalistes brésiliens se sont demandés qui pouvait bien être ce Nilis (rires). Ils ne savaient pas vraiment qui j'étais. Il leur a expliqué qui j'étais et ce que j'ai pu représenter dans sa carrière", souligne Luc Nilis, actuellement coach du SV Belisia, en D2 VV belge. "Quand il est arrivé en Europe, il n'avait que 17 ans et je l'ai beaucoup aidé dans son adaptation. Je lui ai expliqué comment le football néerlandais fonctionnait. Stan Valckx, qui avait joué au Sporting Lisbonne, jouait les traducteurs".

Bien vite, il était clair que Luis Nazario de Lima, de son vrai nom, ne s'éterniserait pas aux Pays-Bas. "C'était LA star du championnat et c'était clair pour nous qu'il ne resterait pas longtemps, il était trop fort. Malheureusement, nous ne sommes plus en contact aujourd'hui. Mais il m'avait obtenu des tickets pour un match du Real Madrid. C'est une très grande personne", conclut Luc Nilis.