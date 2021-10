Peter Bosz frustré : "On a perdu deux points"

Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais a vu Saint-Étienne arracher le nul dans les derniers instants (1-1) en clôture de la 9e journée de Ligue 1.

L'entraîneur de l'OL Peter Bosz n'a pas caché sa frustration après ce derby et a souligné le manque d'efficacité de son équipe. "Je suis très déçu. On a perdu deux points. On a très bien joué en première période, mais il fallait marquer plus de buts. La seconde a été plus compliquée. On peut mieux faire", a confié le coach des Gones à l'issue de la rencontre pour OL TV.

"Malheureusement, on a perdu deux points. Mon équipe a été aussi agressive. On a eu de grosses occasions avant la pause, il fallait marquer. Ils ont eu quelques belles occasions aussi. On n'aurait pas parlé du carton rouge si on avait fait la différence avant", a fustigé le technicien néerlandais pour OL TV.