OH Louvain cible un prodige des passes : un jeune international très prisé

OH Leuven a dans son viseur Raki Aouani, ailier de 20 ans évoluant à l'Étoile du Sahel. L'international tunisien U20 s'est imposé cette saison comme le meilleur passeur de son championnat.

Raki Aouani ne suscite pas seulement de l’intérêt en Belgique. Des clubs français comme le SCO Angers et le Stade Rennais le suivent également, tout comme d’autres équipes belges et russes. OH Leuven figurerait sur cette liste.

Le jeune joueur est sous contrat jusqu’en 2026 avec l’Étoile du Sahel, qui a inclus une clause libératoire d’environ 750 000 euros. Sa valeur marchande est actuellement estimée à environ 700 000 euros.

Aouani joue principalement comme ailier droit, mais il peut aussi jouer à gauche ou en pointe. Il mesure 1,79 m, est droitier et a inscrit 3 buts tout en délivrant 9 passes décisives cette saison.

Il a participé à la Coupe du monde U20 en Argentine en 2023 et est un titulaire régulier de la sélection tunisienne U20. Avec son club, il compte déjà plus de 20 apparitions en première division tunisienne.

Selon certains observateurs, Aouani serait la priorité numéro un d’OH Leuven. Le club envisage aussi d’autres ailiers, mais la qualité de ses passes et son jeune âge font de lui un excellent candidat pour un transfert cet été.