Didier Deschamps: "La Belgique est l'une des meilleures équipes d'Europe, les joueurs ont envie!"

Les Bleus et leur sélectionneur abordent le Final Four de la Ligue des Nations avec l'objectif d'aller au bout.

Si la Ligue des Nations n'aura jamais la valeur d'un Euro et encore moins d'une Coupe du monde, les quatre nations qui disputent le Final Four cette semaine sont déterminées à succéder au Portugal.

"On a tout fait pour atteindre le Final Four"

Et c'est très clair dans le discours de Didier Deschamps en ce qui concerne la France. "On a tout fait pour atteindre le Final Four. On a tout fait pour se qualifier, maintenant on va jouer la Belgique, de l'autre côté, il y a Italie-Espagne, ce sont des affiches prestigieuses, il y a un titre en jeu. Je suis compétiteur, les joueurs aussi, on veut aller chercher le trophée", a-t-il insisté en conférence de presse.

"On est censé attendre du spectacle"

Les Bleus seront donc surmotivés au coup d'envoi du match contre les Diables, jeudi soir. "Rien que pour l'adversaire qui est certainement, avec l'Italie, l'une des meilleures équipes européennes du moment", confirme le sélectionneur français. "C'est une équipe avec beaucoup de qualités et ça fait une affiche prestigieuse. On est censé attendre du spectacle des deux côtés. Les joueurs ont envie d'être confrontés à un adversaire de cette qualité-là."