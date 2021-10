Belgique-France 2018 vs Belgique-France 2021 : ce qui a changé

Un peu moins de trois ans et demi plus tard, la Belgique et la France se retrouvent et les choses ne sont plus exactement pareilles, même si elles sont similaires.

Une défense renouvelée d'un côté, moins de l'autre

Roberto Martinez n'a décidément pas de chance quand il s'agit d'affronter la France : alors qu'en 2018, il était privé de Thomas Meunier et devait donc repasser à deux défenseurs centraux, plaçant Jan Vertonghen à gauche et Nacer Chadli à droite pour un résultat franchement douteux, cette fois, il ne peut compter que sur 4 défenseurs centraux de métier (5 maintenant que Théate a été rappelé).

Par rapport à 2018, Vincent Kompany a naturellement pris sa retraite et le duo Vertonghen-Alderweireld devrait être accompagné de Dedryck Boyata, qui a pris plus d'ampleur. Mais de rajeunissement, il n'en est pas question. Au contraire de l'Equipe de France : Raphaël Varane reste le patron mais sera entouré des talentueux Jules Koundé et Lucas Hernandez (titulaire en 2018 mais au back).

Des flancs bien différents

Côté belge, l'absence de Meunier est une constante, mais cette fois Martinez a des options : place à Timothy Castagne, Alexis Saelemaekers et/ou Thomas Foket ce jeudi, avec peut-être Castagne à gauche. Nacer Chadli a disparu, mais Yannick Carrasco, monté en 2018, peut espérer débuter cette fois si Roberto Martinez laisse Castagne côté droit.

Côté français, le système sera différent, mais Benjamin Pavard sera a priori à nouveau là, un cran plus haut, avec peut-être Théo Hernandez pour arpenter l'autre flanc. Cette fois, cependant, les Diables ne seront plus aussi clairement désavantagés : en trois ans, c'est peut-être l'un des postes où la Belgique a le mieux évolué.

Ngolo Kanté manquera, Youri Tielemans aura sa chance

La grande absence côté France, c'est naturellement N'golo Kanté, brillant en 2018. Le revenant Adrien Rabiot pourrait le remplacer, à moins que le grand talent Tchouaméni obtienne sa chance, mais aucun n'a l'abattage d'un Kanté et cela peut faire une immense différence alors que la Belgique, elle, ne devra plus faire avec le poids mort qu'a constitué Mousa Dembélé à l'époque. Mais Youri Tielemans, de son côté, joue gros : attendu titulaire, il devra faire mieux qu'à l'Euro ou le léger avantage belge sera perdu.

KDB et Eden ont perdu de leur superbe

En 2018, on peut le dire, Eden Hazard et Kevin De Bruyne étaient dans une toute autre forme qu'actuellement. Si KDB a atteint ce qu'on appelle communément son "prime" peu après, Hazard a disputé un Mondial de haute volée et marchait sur l'eau ; malgré la défaite, son match contre la France était de très bonne facture.

Trois ans plus tard, Eden n'est que l'ombre de lui-même, et De Bruyne pas encore de retour à son meilleur niveau notamment physique. Dries Mertens, lui, n'est plus là, pas plus que Fellaini qui amenait du poids devant ; la relève s'appelle De Ketelaere, mais encore un peu verte, alors que Doku est absent.

Lukaku a progressé, mais Mbappé aussi

Martinez l'a souligné : alors qu'il était encore "vert" en 2018, Kylian Mbappé est un joueur bien plus expérimenté aujourd'hui. Mais s'il a progressé sur papier, le joueur du PSG a aussi perdu un peu de son innocence : après un Euro loupé, il devra se faire pardonner et aura la pression. La pression, Romelu Lukaku l'a toujours eue, habitué à jouer les premiers rôles en sélection, et le Diable a passé plusieurs paliers depuis le Mondial. Il sera l'une des clefs de ce match.

Et bien sûr, il y a le retour de Karim Benzema : si l'alchimie avec Mbappé et Griezmann reste à trouver, l'attaquant du Real Madrid n'a pas manqué son Euro, c'est certain. Côté banc, Deschamps peut compter sur des Ben Yedder et Martial en forme, là où Batshuayi est dans le creux. La ligne offensive belge, cependant, se connaît mieux, et cela pourrait être très important ce jeudi ...