Les Diables quitteraient-ils le terrain en cas de racisme ? Youri Tielemans donne son avis

Youri Tielemans a été interrogé sur un phénomène fréquent dans le football, notamment en Italie : le racisme venu des tribunes.

La Serie A, entre autres, est ainsi fréquemment le théâtre de comportements racistes venant des tribunes, pas plus tard que le week-end passé entre la Fiorentina et le Napoli, match lors duquel Kalidou Koulibaly, Victor Osimhen et André-Frank Zambo-Anguissa ont été pris à partie. Youri Tielemans a été interrogé à ce sujet ce mercredi en conférence de presse à la veille de Belgique-France.

"Bien sûr, je suis tout ça de près et je me sens concerné. C'est triste qu'il faille en parler si souvent, c'est malheureux", regrette le médian de Leicester City. Les Diables, de leur côté, seraient-ils prêts à quitter le terrain en cas de dérapages ? "Nous n'avons pas parlé dans le groupe. Mais si ça doit arriver, j'ai mon opinion personnelle sur la question : je ne voudrais pas quitter le terrain. Je ne souhaiterais pas que les racistes gagnent la bataille et obtiennent ce qu'ils cherchent", affirme Tielemans.