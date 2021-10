Alan Shearer ravi pour les supporters de Newcastle : "Tout ce que nous avons fait, c'est de survivre pendant 14 ans"

La légende des Magpies observe de très près ce qui pourrait être un tournant dans l'histoire de son club de coeur.

La reprise saoudienne de Newcastle devrait mettre fin aux 14 années de Mike Ashley en tant que propriétaire, au cours desquelles le club a été relégué deux fois.

Le club s'apprête à vivre un tournant dans son histoire, ce qu'Alan shearer considère comme un jour spécial pour les supporters du club, qui souffrent depuis longtemps des maigres performances de l'équipe.

"Tout ce que nous avons fait, c'est de survivre pendant 14 ans", a déclaré l'Anglais à BBC Sport. "Nous n'avons pas eu de réelle ambition, ni en championnat, ni en coupe, ce club et ses supporters méritent mieux. Ils sont loyaux, passionnés et aiment le club qui est leur vie. Ils travaillent dur toute la semaine pour dépenser leur argent au club le jour de match", explique l'ancien buteur qui a inscrit plus de 200 buts en 10 saisons à St James' Park.

Shearer a connu à plusieurs reprises le top-4 de la Premier League et la Ligue des champions entre 1996 et 2003, avant que le club ne quitte le devant de la scène.

Pour un autre ancien de la maison, Chris Waddle, le premier transfert de la nouvelle ère devra marquer le coup : "A mon avis, le premier transfert devra être un joueur exceptionnel. Il faudra qu'il mette le feu. Cela va coûter une fortune. Si on regarde Manchester City, Newcastle devra établir un projet similaire sur le court et long terme pour réussir."