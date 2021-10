Antoine Griezmann : "Nous sommes allés les chercher"

Menée 2-0 à la mi-temps, l'équipe de France a renversé la Belgique (3-2) ce jeudi en demi-finale de la Ligue des Nations.

La France a été capable de faire la différence en deuxième période grâce au travail des deux attaquants Kylian Mbappé et Karim Benzema selon Antoine Griezmann (30 ans, 99 sélections et 41 buts). "Je suis très fier des joueurs, du groupe et du staff", a réagi le joueur de l’Atlético Madrid au micro de TF1. On avait bien commencé les 30 premières minutes. Après on était trop derrière, on n’arrivait pas à sortir et à la mi-temps, tout le monde a eu les mots justes et on est sortis d’une autre façon", a expliqué l'attaquant français avant de poursuivre.

"Nous sommes allés les chercher et après Kylian et Karim ont fait un match extraordinaire devant en pressant, ça nous a fait du bien, en marquant, en faisant la différence. On a su remonter, c’était un match fantastique."