Solskjaer garde un oeil sur Tahith Chong (ex-Bruges) : "Nous gardons un bon contact"

Le joueur a été loué par Manchester United pour la troisième fois consécutive.

Malgré ses nombreux prêts, Manchester United ne semble pas avoir renoncé à Tahith Chong.

Prêté au Werder puis à Bruges, Chong joue cette saison à Birmingham City, seizième de championschip : "Je veux m'améliorer continuellement", a déclaré le joueur de 21 ans sur le site de Manchester United. "Apprendre des erreurs que je fais et essayer de ne pas les reproduire lors de mes prochains matchs."

Ole Gunnar Solskjaer suit également de près les performances de Chong : "Je m'entretiens de temps en temps avec le coach, avec Darren Fletcher et Kieran McKenna (les assistants du Norvégien, ndlr). Après les matchs, ils m'envoient parfois un message pour me dire que j'ai bien joué ou pour me dire que je peux améliorer ceci ou cela. Mais en tout cas, nous gardons un bon contact", ponctue le Néerlandais.