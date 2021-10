La grande révolution continue à Newcastle

Désormais sous le contrôle des Saoudiens, Newcastle connait des grands changements. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter.

En rachetant Newcastle, les Saoudiens voient-là une possibilité d'arriver au plus haut niveau dans le championnat le plus populaire du monde. Mais pour y parvenir, il faut tout changer ou presque. Alors que certains joueurs, tels qu'Alexis Sanchez ou Mauro Icardi ont déjà été cités, la question se pose également quant au poste d'entraineur, actuellement détenu par Steve Bruce.

Mais selon The Mirror, Steve Bruce, qui devait fêter face à Tottenham dans une semaine son millième match en tant qu'entraineur, ne restera pas en poste si longtemps. The Mirror annonce que Steve Bruce sera limogé la semaine prochaine, et que l'interim sera assuré par son adjoint, Graeme Jones. Les derniers jours, le nom d'Antonio Conte a fuité, mais il ne semble rien d'y avoir de très sérieux pour le moment.