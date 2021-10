🎥 Virgil van Dijk retrouve le chemin des filets

Le capitaine néerlandais n'avait plus marqué depuis plus d'un an.

De retour de blessure après de nombreux mois d'absence, Virgil van Dijk n'aura pas dû attendre trop longtemps avant de retrouver le chemin des filets. Lundi soir, le capitaine néerlandais a profité de la large victoire des Pays-Bas pour inscrire son premier but de la saison. Son premier but depuis plus d'un an puisque Virgil van Dijk n'avait plus trouvé l'ouverture depuis le 12 septembre 2020 et un match contre Leeds avec Liverpool. En sélection, il fallait remonter au 21 mars 2019 pour trouver trace d'un but du défenseur des Reds. 🫂 | Premier but pour Virgil Van Dijk depuis son retour de blessure. 💪🇳🇱 #NEDGIB pic.twitter.com/TsoJjklW8a — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 11, 2021