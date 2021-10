Les absents français auront-ils une médaille pour la Ligue des Nations?

Olivier Giroud et Ngolo Kanté n'ont pas participé au Final Four, mais ils pourraient recevoir une breloque.

Respectivement écarté et blessé, Olivier Giroud (35 ans) et N'Golo Kanté (30 ans) n'ont pas participé au Final Four de la Ligue des Nations remporté par l'équipe de France. Mais l'attaquant du Milan AC et le milieu de terrain de Chelsea pourraient eux aussi être récompensés dans les prochains jours.

"Apparemment, N'Golo Kanté et moi pouvons avoir des médailles pour la Ligue des Nations car nous avons été fortement impliqués dans les qualifications. C'est donc un bel ajout à mon tableau d'honneur, n'est-ce pas ?", a lâché le buteur tricolore dans un entretien accordé au Guardian.

Pour rappel, Giroud a marqué trois buts contre la Croatie et la Suède tandis que Kanté a offert la victoire aux Bleus au Portugal lors de la phase de groupes.