Guardiola confirme: longue indisponibilité pour Ferran Torres

L'offensif espagnol manquera deux à trois mois de compétition.

Victime d'une fracture du pied avec la Roja durant le Final Four de la Ligue des Nations, Ferran Torres sera absent plus longtemps que prévu. Les médias espagnols évoquaient une indisponibilité d'un mois à un mois et demi, Pep Guardiola estime que l'Espagnol pourrait être absent trois mois.

En revanche, plusieurs Cityzens sont de retour aux affaires: Ilkay Gundogan et Oleksandr Zinchenko sont notamment à nouveau bons pour le service.