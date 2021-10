Charleroi en quête de victoire contre Genk

Après deux défaites et un partage, les Zèbres pourront-ils se relancer contre le vice-champion en titre ?

Jour de match au Mambourg où le Sporting local s'attaque à l'un des cadors du championnat. Le Racing Genk arrive en effet à Charleroi avec la possibilité de remonter sur le podium de la Pro League.

De leurs côtés, les Zèbres ont besoin de points. Battus par Bruges, puis par Malines, ils ont arraché le partage à Courtrai in extremis et pointent à la dixième place. Mais un succès ce dimanche permettrait aux hôtes d'Edward Still de revenir dans le top 6.