L'homme du match: l'infranchissable Hervé Koffi

Il y a des matchs qui restent gravés dans les mémoires: la performance XXL d'Hervé Koffi contre Genk fait sans aucun doute partie de ceux-là pour le portier et les supporters du Sporting de Charleroi.

Pour venir à bout du Racing Genk, le Sporting de Charleroi a pu compter sur un Shamar Nicholson efficace et travailleur, sur un Ali Gholizadeh percutant et buteur, sur une défense bien en place, sur des milieux de terrain à la fois relayeurs et précieux à la récupération...Mais personne ne peut contester le statut d'homme du match à Hervé Koffi.

Un quart de siècle dignement fêté

Le portier des Zèbres avait déjà été excellent à Gand, où Charleroi avait empoché sa dernière victoire avant ce soir, il a été éblouissant contre Genk, ce dimanche. Il y a d'abord eu ce face à face avec Junya Ito en première période. Il y a eu deux superbes parades devant Paul Onuachu juste après le but d'ouverture. Et il y a encore, eu ce penalty tiré deux fois par l'attaquant nigérian et détourné deux fois par le dernier rempart carolo.

Les supporters du Sporting n'ont d'ailleurs pas hésité à scander le nom d'Hervé Koffi à plusieurs reprises durant et, bien entendu, après la rencontre. Une victoire, une clean sheet et une standing ovation: le Burkinabé, qui fêtait ses 25 ans samedi, pouvait difficilement rêver d'un plus beau cadeau d'anniversaire.