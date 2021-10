Plusieurs mois d'absence pour un jeune de Neerpede

Lucas Lissens (20 ans) manquera plusieurs mois de compétition suite à une lourde blessure au genou, a annoncé le RSC Anderlecht ce lundi. Le jeune produit de Neerpede, cadre des U21, avait dû se rendre à l'hôpital après un contact à l'entraînement ce vendredi. Lissens n'avait pas encore pu jouer avec l'équipe A cette saison, et comptait 4 matchs la saison passée dont deux en championnat.

Lucas Lissens zal langere tijd buiten strijd zijn met een knieblessure. Ook Théo Leoni is nog enkele weken out. Nous leur souhaitons à tous les deux un prompt rétablissement. Plus d'infos sur https://t.co/RCdwJJMN5N. 🟣⚪️ pic.twitter.com/feMtfxFHK2