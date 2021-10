"Une très belle victoire et un très beau cadeau d'anniversaire": Hervé Koffi savoure

Héros du Sporting de Charleroi contre Genk, Hervé Koffi était aux anges après la victoire du Sporting de Charleroi, dimanche soir.

"C'est une très, très belle victoire et un très beau cadeau d'anniversaire", sourit le portier du Sporting au micro de RCSC TV. "Je tiens d'abord à remercier mes coéquipiers. On a dû bosser dur cette semaine pour aller chercher cette victoire et ça a payé devant nos supporters, donc, ça fait plaisir."

Les supporters ont d'ailleurs largement fêté leur portier à l'issue de la rencontre. Un moment particulier pour Hervé Koffi. "Je les remercie, je suis très content et je leur demande de continuer à nous soutenir, car on a besoin d'eux pour aller de l'avant."