🎥 Will Still: "Faire grandir le Standard"

#ElevenInsiders | "Notre but est clair : faire grandir cette équipe sur et en dehors du terrain." - Will Still veut se concentrer sur une seule chose au @Standard_RSCL : son équipe. 🔴⚪



Regardez l'épisode complet d'#ElevenInsiders ici : https://t.co/uwetA1S7OZ ! 👈 pic.twitter.com/1lZe7kDBOA