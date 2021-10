L'Atlético Madrid et Carrasco prêts à stopper le rouleau compresseur Liverpool ?

Le duel entre l'Atlético Madrid et Liverpool fait office de choc de cette 3e journée de Ligue des Champions. Auteurs d'un début de championnat malgré une deuxième place en Liga, les Colchoneros affrontent une équipe des Reds inarrêtable en ce moment.

C'est incontestablement l'affiche de cette 3e journée de Ligue des Champions. Ce mardi, Liverpool se déplace du côté de l'Atlético Madrid pour la première place du groupe B. Les Reds se préparent à une rencontre compliquée au Wanda Metropolitano.

Il faut dire que le club anglais a eu du mal ces dernières années face aux Colchoneros. La saison dernière, les hommes de Diego Simeone avaient éliminé les Reds lors des 1/8es de finale après une première victoire 1-0 à domicile et une seconde victoire spectaculaire à Anfield Road 2-3. En 2010, le club madrilène était également venu à bout de Liverpool lors des demi-finales d'Europa League.

Mais cette saison, les hommes de Jürgen Klopp comptent bien reprendre le dessus et sur le papier, ils sont favoris. Liverpool a démarré sa saison en boulet de canon : le club est 2e de Premier League (et toujours invaincu) avec son 18 sur 24 et propose un jeu très offensif et spectaculaire, en témoigne la rencontre de ce week-end face à Watford. Les Reds ont infligé un 0-5 face aux Hornets notamment grâce à son trident offensif Mané-Firmino-Salah qui fait à nouveau mal. Les trois hommes ont déjà inscrit 16 des 22 buts inscrits depuis la reprise en Premier League. En Ligue des Champions, tout roule également pour les Scousers qui comptent à leurs victoires contre Milan (3-2) et à Porto (1-5).

L'Atlético fidèle à ses principes

On ne peut pas dire la même chose de l'Atlético. L'équipe de Yannick Carrasco vit elle aussi un début de saison intéressant avec un 17 sur 24 et une 2e place en Liga. Mais ces beaux chiffres sont l'arbre qui cache la forêt. Les Colchoneros vivent un début de saison poussif avec des victoires arrachées en fin de match malgré un mercato ambitieux.

Depuis quelques jours, cela semble malgré tout aller mieux pour la bande à Diego Simeone. Le club madrilène est allé s'imposer sur le fil à l'AC Milan 1-2 lors de la 2e journée de Ligue des Champions avant d'enchaîner avec une belle victoire face au FC Barcelone 2-0. Ce soir, les Rojiblancos resteront fidèles à leur principe avec un bloc solide défensivement afin de bloquer le trident magique de Liverpool. En conférence de presse, Klopp s'est d'ailleurs montré critique envers le système prôné par l'Atlético : "Je ne comprends pas le football que l'Atlético pratique avec la qualité qu'ils ont dans leur effectif. Ils pourraient jouer un beau football mais ils préfèrent jouer bas et procèdent en contre."

Le club espagnol aura probablement à coeur de faire taire le technicien allemand. Les Colchoneros peuvent-ils stopper la bonne spirale des Anglais ? Réponse dans quelques heures...