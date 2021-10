🎥 Le département arbitrage s'exprime sur le but annulé du Standard

Et cela ne semble toujours pas très clair...

Le département arbitrage de la Pro League s'est exprimé sur les raisons de l'annulation du but pour hors-jeu de Denis Dragus lors de la rencontre Standard-OHL (2-2). Pour la première fois, la ligne 3D avait été utilisée et la VAR avait mis plus de cinq minutes avant d'annuler le but.

"La ligne blanche indique la position du défenseur et la ligne rouge celle de l'attaquant. [...] Lorsque ces deux lignes se touchent, la VAR peut utiliser la fonction 'zoom' dans ce cas de hors-jeu serré. Si les deux lignes se touchent toujours et que la situation n'est pas claire et nette, la VAR confirme la décision initiale du juge de touche", explique Frank De Bleeckere, responsable du département arbitrage.