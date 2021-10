Karim Benzema entre un peu plus dans la légende du Real Madrid

Le Français a marqué avec la Casa Blanca contre le Shakhtar Donetsk (5-0), ce mardi en Ligue des Champions.

Karim Benzema (33 ans, 11 matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison) entre un peu plus dans la légende du Real Madrid. L'attaquant français a rejoint Santillana au 4e rang des meilleurs réalisateurs de l'histoire du club espagnol avec 290 buts en 571 matchs. KB9 n'est plus qu'à 18 longueurs d'Alfredo Di Stefano (308 buts), troisième au classement.

Les 10 meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid :

1. Cristiano Ronaldo, 450 buts en 438 matchs entre 2009-2018

2. Raúl, 323 buts en 741 matchs entre 1994-2010

3. Alfredo Di Stefano, 308 buts en 396 matchs entre 1953-1964

4. Carlos Santillana, 290 buts en 643 matchs entre 1971-1988

-. Karim Benzema, 290 buts en 571 matchs depuis 2009

6. Ferenc Puskas, 242 buts en 262 matchs entre 1958-1966

7. Hugo Sanchez, 208 buts en 283 matchs entre 1985-1992

8. Paco Gento, 182 buts en 606 matchs entre 1953-1971

9. Pirri, 172 buts en 417 matchs entre 1964-1980

10. Emilio Butragueño, 171 buts en 341 matchs entre 1984-1995