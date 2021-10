La Norvège perd des points importants : les Flames en leader à Oslo !

Alors que les Red Flames écrasaient le Kosovo, la Norvège se déplaçait en Pologne et y a perdu des points importants.

La Norvège est l'adversaire n°1 des Red Flames pour la qualification au Mondial 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande, et se déplaçait en Pologne ce jeudi soir. Et alors que les Belges écrasaient le Kosovo (7-0), la Norvège a perdu des points en partageant l'enjeu (0-0).

Les Flames sont donc premières de leur groupe, à égalité de points avec la Norvège, avant de se déplacer à Oslo mardi. De quoi faire une excellente opération en cas de match nul, voire de victoire là-bas !