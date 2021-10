Les phases arrêtées fatales à Genk : "Ca devient une mauvaise habitude ..."

Dans le jeu, Genk tenait plutôt bon, mais a fini par se faire avoir par les nombreuses phases arrêtées concédées.

Le Racing Genk avait beau ne pas être très bon ce jeudi, l'absence d'Antonio devant et l'imprécision des joueurs offensifs de West Ham laissait les Limbourgeois dans le match ... jusqu'au corner de trop, les Londoniens obtenant un paquet de coups de coin via les débordements de leurs latéraux. Craig Dawson finira par en profiter juste avant la pause. Et au retour des vestiaires, un coup-franc déposé par Cresswell permettra à Diop de faire 2-0.

"Ca devient une mauvaise habitude, ces phases arrêtées", pestait Bryan Heynen, en grande difficulté au milieu. "On doit dégager les ballons et gagner les duels sur corner, ne pas hésiter. Mais ces jours-ci, le ballon ne roule pas en notre faveur", souligne-t-il également. "Il faut discuter des solutions dans le vestiaire, sans trop s'attarder sur ce résultat".