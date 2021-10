Kylian Hazard explique sa mise à l'écart : "Tant qu'il sera là, je ne pourrai pas jouer"

Kylian Hazard est mis au placard du côté du Cercle de Bruges, même pas autorisé à jouer en équipe B. Une situation liée à Carlos Avina, directeur sportif.

Interviewé par La Dernière Heure, Kylian Hazard (26 ans) a ainsi confirmé que les chances de le voir revenir sur les terrains avec le Cercle de Bruges étaient minces tant qu'Avila serait présent. "Yves Vanderhaeghe m'a vite fait comprendre qu'il n'avait pas le choix sur ce qu'il devait faire et que ce serait sans moi. J'ai eu une discussion avec la direction de Monaco mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien à voir là-dedans, c'est une décision de Carlos Avina", déclare Hazard.

Le Mexicain reproche à Hazard son manque d'implication, ce que Paul Clement avait déjà souligné à l'époque, ainsi qu'un mauvais exemple montré aux jeunes. "Je fais le strict minimum aux entraînements, c'est vrai, et quand quelque chose ne me plaît pas, je le dis. Mais je ne pense pas mériter un tel traitement", regrette Kylian. Un événement a décidé de son sort : "J'ai été remplacé contre le Standard et j'ai dit qu'il fallait penser au Cercle, pas aux jeunes de Monaco. Ils ne l'ont pas bien pris. Depuis, on m'a fait comprendre que tant que Carlos Avina serait là, je ne jouerais pas".