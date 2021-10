Plusieurs Brugeois absents pour la réception du Standard

Le Cercle devra faire sans plusieurs atouts.

Le duel entre le Cercle et le Standard ouvrira le programme ce samedi en Pro League. Une rencontre que manquera Edgaras Utkus. Le Lituanien n'a pas encore manqué la moindre minute de jeu en championnat, mais sera suspendu samedi après-midi. Waldo Rubio, blessé, est également forfait, tout comme Senna Miangué et Frank Kanouté, qui ne sont pas encore fit.

Sous pression dans le bas du classement, le Cercle de Bruges et son coach Yves Vanderhaeghe n'ont plus le droit à l'erreur et doivent absolument engranger des unités pour ne pas s'éterniser dans le bas de classement.