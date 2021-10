Shamar Nicholson absent, trois changements dans le onze carolo

Edward Still avait annoncé qu'il ne voulait pas faire tourner, il a tenu parole.

Le Sporting de Charleroi accueille Lommel en seizième de finale de la Coupe de Belgique. Un match pour lequel Edward Still a décidé de faire confiance à une majorité de titulaires habituels.

Hervé Koffi prend place entre les perches, Jules Van Cleemput et Stelios Andreou sont alignés derrière, Jackson Tchatchoua sur le flanc gaucheMarco Ilaimaharitra et Adem Zorgane prennent place dans l'entrejeu et Ali Gholizadeh, brillant à Seraing, est lui aussi confirmé.

Loïc Bessilé est pour sa part titularisé pour la première fois. Mamadou Fall et Anass Zaroury retrouvent une place dans le onze. Outre Joris Kayembe et Stelios Andreou, ménagés, Shamar Nicholson, malade, est également absent de la feuille de match. Ryota Morioka prend place sur le banc.