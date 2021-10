Wouter Vrancken : "Geoffry Hairemans a des qualités, nous le savons"

Geoffry Hairemans a été l'homme du match ce mardi soir lors de la rencontre entre Malines et l'Union Saint-Gilloise (2-1). L'ailier a marqué un but et distillé un assist contre le leader de D1A.

Après un quart d'heure de jeu, Hairemans permettait à Malines de mener au score en offrant un assist à Shved après une erreur de Pirard avant de doubler la mise. Et ce n'est jamais facile de réaliser une grosse prestation lorsque l'on se retrouve soudainement titulaire après un temps de jeu très limité. "Non, ce n'est certainement pas évident. Je suis heureux d'avoir pu jouer un rôle important", a déclaré Hairemans. "Tout n'était pas parfait. Ce n'est pas possible si on ne joue pas pendant longtemps. Jouer dans les espaces courts est normalement l'un de mes points forts, mais j'ai eu l'impression de ne pas bien prendre le ballon dans cette zone ou de le récupérer pour le perdre ensuite." © photonews Sa belle prestation lui a valu des éloges. "Geoff a des qualités, nous le savons", a cnfié l'entraîneur Wouter Vrancken qui compte toujours sur lui. "Parfois, les résultats font que nous alignons une équipe type mais les concurrents continuent à bien prester. Et nous aurons encore besoin de tout le monde."