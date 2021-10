Buteur en coupe, Othmane Boussaid a su saisir sa chance : "Une belle opportunité de regagner ma place"

Utrecht s'est aisément qualifié pour le prochain tour de la KNVB Beker (coupe des Pays-Bas).

Opposé à SteDoCo (formation de D3) en coupe des Pays-Bas, le FC Utrecht s'est qualifié sans problème pour le tour suivant. Verheul, Maher, Sylla et van de Streek sont les buteurs, tout comme Othmane Boussaid.

Le Belge de 21 ans avait doublé la mise juste avant la pause (40e) permettant à Utrecht d'aborder la seconde période dans de bonnes conditions : "Je suis content de la victoire et d'avoir pu marquer, c'est bon pour la confiance et c'était important de se qualifier", confiait le natif de Courtrai au micro d'Utrecht TV.

"Je vois cela comme une belle opportunité pour moi de regagner ma place, j'en avais besoin, et cela fait du bien de retrouver du temps de jeu et marquer fait toujours plaisir. J'ai essayé d'apporter autant de danger que possible pour être décisif pour l'équipe, et cela a bien fonctionné aujourd'hui. J'espère pouvoir reproduire cela lors de la prochaine rencontre", poursuit Boussaid.

"Amateurs ou pas, nous avons abordé la partie de manière sérieuse et c'est bien d'avoir pu marquer cinq buts. Et cela m'a fait plaisir de retrouver un stade amateur, l'ambiance était bonne et cela m'a rappelé mes débuts", ponctue le milieu de terrain.

Formé au Lierse, Othmane Boussaid avait rejoint Utrecht en 2018 pour y terminer sa formation. Il s'y épanouit depuis et s'installe progressivement dans le noyau A.