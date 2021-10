Le tirage au sort des 1/8 de finale de Croky Cup est connu

Un choc entre Genk et Bruges au programme.

Après les derniers 1/16 de finale et les victoires du Cercle de Bruges et de Westerlo, voici le tirage au sort des 1/8 de finale de Croky Cup. Le Standard recevra le Beerschot, tandis qu'Anderlecht se déplacera à Seraing. Alors que Genk et Bruges s'affrontent le 28 novembre en championnat, ils seront également opposés l'un à l'autre en Coupe. Les rencontres se dérouleront entre le 30 novembre et le 2 décembre prochain.