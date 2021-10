Luka Elsner retrouve Courtrai : "Je ne suis pas la figure principale de cette rencontre"

Le Standard de Liège affrontera Courtrai samedi soir lors de la treizième journée de Jupiler Pro League. Une rencontre spéciale pour le technicien franco-slovène qui retrouve son ancien club.

Luka Elsner, qui était sous contrat pour encore trois ans du côté de Courtrai, avait rejoint le Standard de Liège le 7 octobre dernier. Un peu plus de trois semaines plus tard, le technicien franco-slovène va croiser ses anciennes troupes. Une équipe qui n'a aucun secret pour lui. "En grande partie oui et concernant les individualités certainement, mais il y a un nouveau coach qui a apporté sa patte et on l'a vu contre Ostende avec une jolie performance offensive. Courtrai est capable de poser des problèmes à n'importe quelle équipe. Il y a des modifications et une méthodologie Belhocine. Bien connaître le noyau adverse peut être un avantage mais l'inverse est également vrai. Les joueurs ont travaillé avec moi et savent comment je réfléchis", a souligné l'entraîneur principal des Rouches qui ne veut pas entendre parler de rencontre spéciale face aux Courtraisiens.

"Ce n'est pas Elsner qui joue contre Courtrai"

"Ce n'est pas un match commes les autres, mais je ne suis pas la figure principale de cette partie. Ce n'est pas Elsner qui joue contre Courtrai, c'est le Standard. Il faut bien se préparer et faire attention à ne pas tomber dans les références que l'adversaire peut connaître. Je reste concentré", a-t-il précisé.

"Livrer une bonne performance pour dissiper les doutes et engranger de la confiance"

Le capitaine des Kerels, Kristof D'Haene avait parlé d'abandon concernant le départ de son ancien coach et avait souligné qu'il avait noté la date du 30 octobre dans son agenda car tous les Courtraisiens n'auraient qu'une idée en tête, venir s'imposer à Sclessin. "Nous sommes exactement dans le même état d'esprit, non pas par rapport à Courtrai, mais par rapport à notre position et au besoin d'avoir une victoire samedi. Livrer une bonne performance pour dissiper les doutes et engranger de la confiance. Notre position n'est pas celle de la rivalité mais plutôt celle de bien faire devant nos supporters. Je veux que nous dégagions plus de ferveur et de passion", a-t-il ajouté avant d'évoquer tout ce qui s'est dit après son départ du stade des Éperons d'or.

"Mon objectif est d'aider le Standard"

"Je n'ai pas été marqué par les dires, je fais abstraction de tous ces éléments. Mon rôle est de proposer un plan de jeu et de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Je garde un bon souvenir de mon passage là-bas et j'y ai travaillé avec beaucoup d'envie et de plaisir. Je peux me regarder dans une glace par rapport à cela. La procédure judiciaire en cours de Courtrai ? Si cela me touche ? Non. Je ne m'intéresse qu'à la partie footballistique. Il y a beaucoup de choses imprévisibles et mon objectif est d'aider le Standard", a déclaré l'ancien coach de l'Union et d'Amiens.