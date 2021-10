Officiel : Ronald Koeman n'est plus l'entraîneur du Barça

Le Néerlandais a été remercié dans la nuit, après la défaite au Rayo Vallecano.

Ronald Koeman était sous pression sur le banc du Barça, et ne faisait pas l'unanimité. Les résultats récents et le début de saison du club dans l'ensemble ont eu raison de lui.

Celui qui avait porté le maillot du club en tant que joueur a enchainé trop de mauvais résultats, que ce soit en Ligue des Champions où le club fait pâle figure, comme en Liga où le Barça (9e) vient de perdre le Clasico à domicile puis sa rencontre hier soir en déplacement au Rayo Vallecano.

Le club catalan a annoncé le départ de Koeman via communiqué, et devra rapidement trouver un remplaçant. Plus que jamais, le nom de Xavi Hernandez est à nouveau évoqué pour le remplacer.