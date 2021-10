Un ancien Brugeois suivi par le champion d'Espagne ?

Le Néerlandais revit depuis son arrivée en Espagne.

La carrière d'Arnaut Danjuma poursuit sa très belle tangente. Après son passage au Club de Bruges, le Néerlandais avait décroché un bon transfert vers l'Angleterre. Mais entre blessures et relégation du club, sa première saison à Bournemouth aura finalement été compliquée.

Cependant, il est parvenu à revenir à niveau la saison suivante en Championship, ce qui lui a valu un autre beau transfert cet été à Villarreal.

Et depuis son arrivée, Danjuma s'épanouit chez le vainqueur de l'Europa League. Le Néerlandais brille avec un solide bilan de six buts et deux passes décisives en près de douze apparitions.

Il a dans la foulée retrouvé l'équipe nationale, et peut désormais rêver de jouer un cran plus haut. En effet, ses performances ne passent pas inaperçues et d'après Fichajes, Arnaut Danjuma serait en bonne position sur les tablettes de l'Atletico Madrid où Diego Simeone garderait un oeil très attentif sur l'ancien Brugeois.