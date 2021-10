Eliot Matazo: "Mettre mes qualités au service de l'équipe"

Eliot Matazo était en conférence de presse hier pour préfacer la rencontre face à Brest.

Auteur d'un très bon début de saison avec Monaco, le jeune Eliot Matazo était en conférence de presse hier pour préfacer la rencontre face à Brest.

"Je me sens bien. Je travaille tous les jours pour avoir du temps de jeu et à chaque fois qu’on me donne ma chance, j’essaye de répondre présent. L’année dernière nous avons réussi à nous qualifier pour la Coupe d’Europe, donc il y a plus de matchs et c’est très plaisant pour nous car nous pouvons tous jouer plus" confie celui qui totalise huit rencontres toutes compétitions confondues avec Monaco cette saison.

Au milieu de terrain, Matazo est très souvent associé à Aurélien Tchouameni et forme un duo aussi jeune que talentueux: "D’abord, entre les milieux défensifs de l’effectif, nous nous entendons tous très bien. Jouer avec Aurélien Tchouameni, qui est en grande forme, ça facilite les choses, c’est très rassurant. Mais nous avons d’autres joueurs très performants, comme Youssouf Fofana et Jean Lucas, et nous nous donnons beaucoup de conseils. Nous avons tous des profils assez différents. De mon côté, j’essaye d’apporter du dynamisme, de la combativité et du volume de jeu, avec ou sans ballon. J’essaye de mettre mes qualités au service de l’équipe."

"En début de saison dernière, il a fallu un peu de temps pour que tout se mette en place, cette saison c’est la même chose avec des joueurs très importants qui n’ont pas pu faire toute la préparation et l’intégration des nouvelles recrues. Mais nous allons donner encore plus et nous allons à Brest pour jouer à fond et faire un résultat."