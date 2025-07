Stulic voit triple, une recrue impressionne : Charleroi facile contre le RWDM...puis à nouveau victorieux contre le RFC Liège

Charleroi a disputé aujourd'hui deux matchs de préparation. Les Zèbres l'ont facilement emporté 4-1 contre le RWDM et ont ensuite renversé la situation contre le RFC Liège.

Cette rencontre de présaison disputée à Marcinelle mettait aux prises deux équipes à la préparation bien différente : d'un côté, Charleroi monte en puissance à moins de deux semaines de son deuxième tour préliminaire de Conférence League. De l'autre, le RWDM se présentait toujours sans nouveau T1 : c'est Nicolas Baquet, le directeur de l'académie, qui était à nouveau en charge de l'équipe.

Rik De Mil a aligné ce qui ressemble à un onze type. Chaleroi a ouvert le score après 18 minutes, sur un penalty obtenu par Antoine Bernier et converti par Nikola Stulic. A la demi-heure, le Serbe s'est offert un doublé, avec un joli ballon piqué devant Lathouwers pour le 2-0.

En contrôle, Charleroi a rapidement encore corsé l'addition. Rétabli, Yacine Titraoui a rassuré tout le monde avec une magnifique ouverture pour Jakob Romsaas, auteur du 3-0 à la 36e minute.

Lors du deuxième acte, le RWDM a refait une partie de son retard grâce à Aïman Maurer, à la bonne place pour reprendre un centre de Gariga, l'un des deux joueurs en test. La Dernière Heure rapporte que Francisco Montoro (attaquant) et Victor Barbosa (arrière gauche), deux transferts bientôt officialisés par les Molenbeekois, étaient également de la partie. Le dernier mot est toutefois revenu aux Zèbres, avec le but du 4-1 signé Stulic, auteur d'un triplé et déjà très en forme.

Pour donner du temps de jeu à tout le monde, un second galop d'entraînement était organisé contre le RFC Liège. Avec un onze moins expérimenté, le Sporting a concédé l'ouverture du score mais a renversé la situation grâce à Anthony Descotte et Nathan Okumu sur des centres d'Isaac Mbenza. Antoine Colassin a également effectué ses débuts chez les Zèbres.