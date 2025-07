Frédéric Taquin à son avantage contre Ivan Leko : la RAAL impressionne contre La Gantoise

La RAAL a partagé contre La Gantoise (1-1). Un test concluant à deux semaines de son retour en première division.

Une semaine après la défaite 1-0 contre Malines, La Louvière disputait aujourd'hui un autre match amical contre une équipe de D1A. Cette fois, l'adversaire n'était autre que La Gantoise d'Ivan Leko.

Sous un franc soleil, ce sont les Loups qui ont pris le meilleur départ, avec plusieurs occasions franches dans le premier quart d'heure. Mais un manque de réalisme et les parades de Davy Roef ont empêché l'ouverture du score.

La RAAL devra se montrer plus efficace

Déjà désireux d'accueillir de nouvelles têtes dans le noyau, Ivan Leko n'a pas été rassuré par ce qu'il a vu : La Gantoise a longtemps peiné à se montrer dangereux (seul Wilfried Kanga a pesé sur la défense hennuyère), la RAAL a continué à hériter des meilleures occasions en première mi-temps.

Les Buffalos ont été plus efficaces : cinq minutes après le retour des vestiaires, Tibe De Vlieger a profité d'une belle action de Momodou Sonko. Menée contre le court du jeu, la RAAL a tout de même égalisé, Mohamed Guindo reprenant parfaitement un centre venu de la gauche.

1-1, c'est également le score final : les Louviérois auraient pu revendiquer plus et quittent ce match amical sur un bon sentiment. Côté gantois en revanche, les manquements sont toujours visibles et donneront de nouveaux arguments à Leko pour demander du renfort.