Le Standard en plante deux en cinq minutes puis se fait rejoindre par Lens : découvrez le résumé de la rencontre

En clôture de son stage estival, le Standard a partagé l'enjeu face au RC Lens, ce samedi. Les Rouches ont montré plusieurs éléments encourageants, mais n'ont pas su conserver leur avantage.

Le Standard clôturait son stage estival par une rencontre amicale au sein du centre d'entraînement du RC Lens, ce samedi à midi. Une rencontre pour laquelle Mircea Rednic a décidé d'aligner un onze qui pourrait jouer la première journée de championnat, en tenant compte des absences de Mehssatou (raisons personnelles), Nielsen (blessure), Kuavita (maladie), Hautekiet (ménagé), Sutalo (prévention/départ) et Bates (blessure/prévention). Retrouvez la composition en bas de cet article.

Les Rouches ont démarré la rencontre pied au plancher, bien aidés par une défense artésienne à la ramasse. Après trente secondes à peine, Adnane Abid a pu profiter d’un dégagement catastrophique du gardien lensois pour ouvrir le score (0-1, 1e). Dans la foulée, Thomas Henry a récupéré un ballon sur la droite et donné à Dennis Ayensa qui a servi Tobias Mohr, qui faisait déjà le break (0-2, 5e).

Un début idéal pour les Liégeois, qui ne sont pas passés loin du 0-3 quelques minutes plus tard. Sur une balle en profondeur, à nouveau très mal négociée par la défense, Tobias Mohr a tenté de remettre le cuir au point de penalty, mais la défense de Lens est, cette fois, intervenue.

La formation de Ligue 1 est ensuite rentrée dans cette rencontre pleine d’intensité pour une joute amicale. Les duels ont été nombreux, les tacles sévères se sont enchaînés et plusieurs altercations ont eu lieu. Dans le jeu, Epolo a eu quelques ballons à dégager, Josué Homawoo aussi, mais pas de véritable arrêt : le score était assez logiquement en faveur des Rouches à la pause, 0-2.

Lens a cependant poursuivi ses intentions de la fin de la première période et a réduit l’écart dès le retour des vestiaires, via Martin Satriano (1-2, 49e). À l’heure de jeu, Mircea Rednic, qui avait déjà effectué deux changements, a procédé à neuf autres remplacements afin de laisser du temps de jeu à tout le monde, tout en ayant joué une heure avec une équipe presque type.

La fin de rencontre a été plus décousue, et plutôt à l’avantage de Lens, alors que les duels sont restés aussi nombreux et engagés. Dix minutes avant le terme, l'ancien de Beveren Koyalipou a d'ailleurs remis les deux équipes à égalité (2-2, 80e), tant l'équipe alignée lors de la dernière demi-heure a éprouvé des difficultés dans le jeu.

Un partage qui reste encourageant pour le Standard, qui a su profiter des errements défensifs lensois pour faire le break en début de match. Les Français ont ensuite davantage imposé leur jeu, mais les Rouches n'ont pas concédé d'occasion franche jusqu'à la réduction du score en début de seconde période. Lens a ensuite logiquement multiplié les dangers jusqu'à revenir au score en fin de rencontre. RC Lens 2-2 Standard !

La composition du Standard : Epolo (60e Pirard) - Fossey (60e Lawrence), Ngoy (60e Leunga Leunga), Homawoo (55e Dierckx), Bolingoli (60e Calut) - Karamoko (60e Sahabo), Ilaimaharitra (60e Da Silva), Abid (60e Gboua) - Mohr (60e Saïd), Ayensa (60e Nam James), Henry (46e Mitongo).