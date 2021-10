Serie A : l'Atalanta accroche la Lazio dans les dernières minutes

La Dea a arraché le 2-2 dans les dernières secondes de la rencontre.

La Lazio peut l'avoir en travers de la gorge. Alors que la victoire lui tendait les bras, le club romain s'est fait rattraper dans les dernières minutes par l'Atalanta. Les hommes de Sarri menaient encore 1-2 à la 90e grâce à des buts de Pedro (18e) et de Immobile (74e) avant que de Roon ne vienne faire 2-2 dans la quatrième minute du temps additionnel. Le premier but de la Dea avait été marqué en fin de première mi-temps par Zapata.

Au classement, l'Atalanta et la Lazio restent côté à côté à la 5e et 6e place avec respectivement 20 et 19 points.