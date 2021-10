D1B: le RWDM renverse Lommel et se donne de l'air

Menés à deux reprises, les Molenbeekois n'ont pas abdiqué et s'offrent une précieuse victoire.

Un match spectaculaire pour boucler la dixième journée de championnat en D1B. Cinq jours après leur exploit en Coupe de Belgique contre Charleroi, les Lommelois ont crû avoir fait le plus dur à deux reprises, mais ils se sont heurtés au jusqu'au boutisme du RWDM.

Au doublé d'Arthur Sales, a répondu, deux fois, William Togui. Et c'est Gilles Ruyssen qui a surgi en fin de rencontre pour offrir la victoire au RWDM dans le dernier quart d'heure (2-3). Une victoire qui permet aux Bruxellois de prendre trois points d'avance sur Virton et six sur Mouscron dans le bas de tableau et de revenir à un point de la cinquième place de Lommel.