Grâce à un doublé de Correa, l'Inter se défait de l'Udinese

Alors que le score était de 0-0 au repos, il a fallu huit minutes à Joaquin Correa pour sécuriser la victoire de l'Inter face à l'Udinese. Après un superbe solo et une conclusion du pied droit à l'heure de jeu, l'Argentin a repris un centre à ras de sol de Dumfries pour doubler le score huit minutes plus tard.

Ce succès permet à l'Inter de mettre la pression sur Naples et Milan qui jouent cette après-midi.

This is the type of goal he was bought for



Tucu Correa brilliant in transition 💉🇦🇷💙 pic.twitter.com/wO4HHtpxyg