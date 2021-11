De retour en sélection, Gareth Bale affrontera les Diables Rouges

Gareth Bale retrouve la sélection galloise, après avoir manqué le dernier rassemblement.

Gareth Bale avait manqué au Pays de Galles début octobre, contre la République Tchèque et l'Estonie. Blessé au genou, le capitaine gallois avait dû faire l'impasse sur ces deux rencontres importantes dans la course au Mondial.

Mais le capitaine gallois devrait bien croiser la route des Diables Rouges, le 16 novembre prochain, à Cardiff. S'il n'a pas encore rejoué avec le Real Madrid, il figure bien dans la sélection de 33 joueurs divulguée par la fédération ce lundi.

Troisième du groupe avec le même nombre de points (11), mais un match de moins que la République Tchèque, le Pays de Galles peut espérer accrocher les barrages, mais n'aura pas le droit à l'erreur contre la Biélorussie, trois jours avant d'accueillir la Belgique.

Les Gallois sont aussi les seuls qui peuvent encore empêcher les Diables de terminer premiers du groupe et de se qualifier directement pour le Mondial: mais ils doivent réaliser le six sur six lors de ces deux rencontres et espérer un faux-pas belge contre l'Estonie.