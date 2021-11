Le City Football Group intéressé par un géant du football russe ?

Avec des investissements dans dix clubs et dix pays à travers le monde, le City Football Group n'en finit pas de s'étendre. La rumeur évoque désormais un intérêt pour l'un des plus grands clubs de Russie, le Spartak Moscou.

La chaîne d'informations Baza, via le populaire réseau social russe Telegram, a lancé cette rumeur : des dirigeants du City Football Group se seraient rendus à Moscou pour discuter avec les dirigeants du Spartak et étudier les infrastructures du club moscovite. Ils auraient assisté à la rencontre entre le Spartak et Rostov. Baza évoque des négociations entamées et une volonté du CFG d'investir à hauteur de 20% des actions du club.

Alors, le Spartak Moscou, nouveau "joyau" de la couronne du City Football Group ? Le club de Maximiliano Caufriez deviendrait là le plus grand club jamais racheté par le holding emirati, qui détient déjà (en partie) une dizaine de clubs à travers le monde - Manchester City, New York City, Lommel, Melbourne City, Montevideo City, Bombay City, Gérone, Sichuan Junyu, Yokohama Marinos et l'Espérance de Tunis.

Pas (encore) d'intérêt concret

D'après le média russe de référence Sport-express, cependant, les discussions n'en seraient qu'au stade préliminaire et plutôt que 20%, il s'agirait en fait de 3 à 5% des parts, soit un investissement mineur. Par exemple, Lommel est propriété du City Football Group à un peu plus de 50%.

Le City Football Group s'est déjà intéressé, à titre informatif, à plusieurs clubs russes : Oufa et le CSKA Moscou notamment. En cas d'investissement au Spartak, il devrait s'agir d'un accord de collaboration au niveau des infrastructures ou des académies de jeunes, plutôt qu'un nouveau club-satellite de standing.