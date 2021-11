Le docteur Conte doit stopper l'hémorragie à Tottenham

L'Italien va avoir la lourde tâche de redorer le blason de Spurs en difficulté depuis le départ de Mauricio Pochettino.

Antonio Conte effectue son grand retour en Angleterre. Après un premier passage fructueux à Chelsea entre 2016 et 2018, c'est encore à Londres mais cette fois-ci du côté de Tottenham que l'Italien a posé ses valises. Là-bas, c'est un chantier colossal qui attend le célèbre tacticien.

Depuis 2019 et le départ de Mauricio Pochettino, les Spurs sont à la recherche de leur lustre d'antan. José Mourinho et plus récemment Nuno Espirito Santos ne sont pas parvenus à trouver la recette pour relancer le club anglais qui a terminé à la 6e et à la 7e place ces deux dernières saisons. Avec Conte, les dirigeants londoniens espèrent avoir trouvé l'homme capable de redresser la barre.

Déjà durant l'été, Tottenham avait tenté d'attirer l'ex-sélectionneur de l'équipe nationale italienne : "La fin de ma relation avec l'Inter était encore trop récente sur le plan émotionnel et je pensais que ce n'était pas le bon moment pour reprendre une équipe. (...) Mais maintenant que l'opportunité est revenue, j'ai décidé de la saisir avec grande conviction", déclarait-t-il lors de sa présentation.

Un défi de taille

L'arrivée de Conte rime avec changement tactique. les Spurs devraient abandonner le 4-2-3-1 mis en place par Espirito Santos pour privilégier un système à trois défenseurs si cher à la philosophie de Conte. C'est d'ailleurs ce système qui avait d'ailleurs permis à Chelsea de remporter le titre en Premier League en 2017 ainsi que la Coupe d'Angleterre en 2018 avec l'ancien entraîneur à succès de la Juventus.

La tâche ne s'annonce malgré tout pas simple pour l'Italien. Très professionnel dans son travail, le natif de Lecce a toujours souhaité avoir le choix dans la composition de son effectif et ce fut notamment le cas lors de ses passages à Chelsea, à la Juventus ou encore à l'Inter. Ici, il devra faire avec les joueurs mis à sa disposition même si des pistes sont déjà évoquées pour le mercato hivernal. Des joueurs comme de Vrij, Kessié, Lazzari ou encore Vlahovic feraient partie du short-list des Spurs, selon la Gazzetta dello Sport. Reste à savoir si le club aura les moyens de mettre le prix pour renforcer son effectif à la mi-saison.

Pas le temps cependant pour Tottenham de tergiverser : avec seulement 15 unités, le club pointe à une très décevante 9e place. Si docteur Conte a le champ libre, il devra néanmois réinsuffler à sa nouvelle équipe la culture de la gagne (et relancer son capitaine Harry Kane), au risque de voir l'hémorragie s'aggraver chez les Spurs.