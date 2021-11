Greenwood a un accord avec... Southgate

Le jeune attaquant n'est pas repris avec l'Angleterre, mais au moins dorénavant les choses sont claires.

Absent de la dernière liste de Gareth Southgate, Mason Greenwood (20 ans, 1 sélection) va chercher à perfectionner son football dans les prochains mois. En effet, le jeune attaquant de Manchester United a trouvé un accord avec le sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre pour ne pas être convoqué dans l'immédiat.

"Nous avons eu une discussion avant le rassemblement de septembre, nous nous sommes rendus à Manchester et le dialogue a été constructif avec Mason et sa famille. On s'est dit qu'on mettait ça de côté jusqu'à l'an prochain. On laisse passer les matchs de l'automne", a révélé le coach britannique face aux journalistes.

"Si Mason réussit à s'imposer à Manchester, alors il sera aussi de taille pour l'équipe nationale, il le reconnaît. Il veut jouer pour son pays, il est clair sur ce point. Si on ne le sélectionne pas, ce n'est pas parce qu'il n'est pas assez bon, ou que nous ne sommes pas d'accord avec son choix. On le comprend, et on est heureux de l'attendre", a rajouté Southgate.