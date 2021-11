Le football est mal perçu lorsqu'un joueur onéreux comme Trebel se trouve dans le noyau B : "Avec tout le respect que je vous dois, c'est une mauvaise gestion"

Le football est mal perçu et il aura du mal à se débarrasser de cette image tant que des choses étranges se produiront ou que de l'argent sera jeté par les fenêtres. "Mais nous, en tant que Pro League, ne sommes pas responsables de la mauvaise gestion des clubs", a déclaré Pierre François.

C'est ce que Pierre François a dit lorsque l'un de nos confrères de Het Nieuwsblad a fait remarquer qu'avec Adrien Trebel, il y a un joueur du noyau B d'Anderlecht qui gagne 2,71 millions d'euros brut. "Avec tout le respect que je vous dois, mais c'est une mauvaise gestion. Si vous payez un joueur aussi cher, c'est dans l'intention qu'il joue pour l'équipe A. Je suis également préoccupé par le fait que tant de clubs ont des problèmes financiers", a-t-il déclaré.

"Il y a dix ans, j'étais directeur général de Standard. Je n'ai jamais donné un contrat à un joueur de plus d'un million d'euros par an. Ou peut-être un : à Marouane Fellaini quand on savait qu'on pouvait le vendre à Everton. Nous n'avons jamais payé ce salaire en fin de compte."

Mais les politiciens lisent tout cela aussi et visent l'argent des clubs de football. Surtout après toutes ces histoires de d'agents payés très cher. "Encore une fois, en tant que CEO de la Pro League, je ne suis pas responsable des mauvaises gestions des clubs. Je suis d'accord avec vous pour dire que les paiements aux agents montent en flèche. Mais que les politiciens aillent ensuite chercher l'argent chez les agents au lieu des clubs."