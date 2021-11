Un ancien défenseur des Mauves se confie : "Anderlecht voulait me garder"

Wesley Hoedt est le patron de la défense d'Anderlecht lors de cet exercice. La saison dernière, c'était Matt Miazga, mais il a dû retourner à Chelsea. L'Américain raconte qu'Anderlecht voulait l'acheter cet été.

"Je voulais de la stabilité. Anderlecht était une option intéressante. J'étais important, l'entraîneur est fantastique et le club est au top. J'ai parlé avec Vincent (Kompany, ndlr) et Peter (Verbeke, ndlr), mais il est vite apparu que ce ne serait pas facile de m'acheter, ce que voulait Anderlecht", a déclaré Matt Miazga à Het Laatste Nieuws. "Chelsea a demandé trop d'argent, Anderlecht a cherché et trouvé des alternatives. Je ne peux pas blâmer la direction du club. C'est comme ça que le monde du football fonctionne", a souligné le défenseur central.

Depuis l'Espagne, où il est prêté à Alavés, il suit toujours Anderlecht de près. "Je pensais qu'ils seraient plus haut - il y a beaucoup de qualité. D'autre part, la saison dernière a également pris du temps. Croyez-moi : avec Kompany comme entraîneur, ce sera bien de toute façon. Et alors Anderlecht se retrouvera là où il doit être : au sommet."