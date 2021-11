Michael Murillo et Frederik Vanderbiest connaissent leur sanction

Le parquet de l'UB a proposé quatre matchs de suspension dont trois effectifs et une amende de 3.500 euros à Amir Murillo. Rien d'étonnant après le geste effectué par le Panaméen qui avait donné un coup de coude à Sébastien Dewaest après que celui-ci lui ait touché les fesses.

Michael Murillo sera suspendu pour trois matchs dont deux effectifs et un avec sursis. Le joueur devra également s'acquitter d'une amende de 2.500 euros. Le défenseur manquera donc le match à l'Antwerp et celui contre Courtrai et fera son retour pour le déplacement à Charleroi.

Décision du Comité Disciplinaire pour le Football Professionnel : Michael Murillo (@rscanderlecht) 3 m. de suspension dès le 07.11.2021 dont 2 m. effectifs et 1 m. avec sursis jusqu’au 06.11.2022 inclus + 2.500€ d'amende effectifs — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) November 5, 2021

Frederik Vanderbiest a lui été sanctionné de deux matchs de suspension dont un effectif (et 500 euros d'amende). L'adjoint de Wouter Vrancken à Malines a été exclu à Ostende (2-4) vendredi pour avoir exprimé son mécontentement de manière trop véhémente auprès du quatrième arbitre.