Felice Mazzu "fier" de la sélection de Dante Vanzeir

Dante Vanzeir a été appelé pour la première fois avec les Diables Rouges, ce qui rend fier son entraineur, Felice Mazzu.

"Magnifique. Nous sommes très fiers", a déclaré Mazzu à propos de sa sélection. "Vous devez savoir que l'histoire entre Dante et moi-même a commencé à Genk. Je lui ai fait savoir qu'il aurait peu de minutes de jeu car il y avait beaucoup d'attaquants. Il est intelligent, a accepté cela avec la bonne attitude et a cherché du temps de jeu ailleurs. On s'est enfin retrouvés."

À l'Union, Felice Mazzu trouva un autre Vanzeir. Un qui, en plus des buts, fourni également beaucoup de puissance et d'engagement dans les duels. "Le fait qu'il soit désormais appelé en équipe nationale est tout à son honneur, mais c'est aussi grâce à ses coéquipiers. Je suis tout aussi fier de sa sélection que du fait que le groupe ait si fort célébré sa sélection. Cela montre que les choses vont bien."