Nuno Espírito Santo limogé, Antonio Conte dirigeait, jeudi soir, son premier match à la tête de Tottenham et le manager italien a connu une première réussie même si les siens ont décroché un précieux succès face au Vitesse (3-2) en Conference League.

Pourtant pas contre l'idée de quitter Tottenham l’été dernier pour aller à Manchester City et peu performant depuis le début de la saison (un seul but en neuf matches de Premier League), Harry Kane est sous le charme d'Antonio Conte.

"Il a été fantastique. Tout le monde a vraiment hâte de travailler avec lui au quotidien, d’apprendre et d’essayer de s’améliorer. C’est la principale chose qu’il fera : essayer d’améliorer chaque joueur. (...) Je suis sûr qu’il peut m’améliorer et c’est excitant. Quand vous avez fait ce que j’ai fait dans le jeu jusqu’à présent et que vous avez toujours l’impression qu’il y a plus à venir, c’est vraiment excitant. Je l’attends avec impatience. (...) Il n’a rien à prouver. Il l’a fait sur plus grande scène avec les plus grandes équipes, donc il va nous donner tout ce qu’il a pour nous améliorer et maintenant c’est à nous en tant que joueurs de n’avoir aucune excuse", a confié l'Anglais à l'Evening Standard.